Pelo menos sete pessoas morreram após um ônibus tombar na BR-277, em Fernandes Pinheiro, na região central do Paraná, na madrugada desta terça-feira (31). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), várias pessoas também ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região.

O veículo saiu da pista na altura do Km 232, sentido Irati. O ônibus da Viação Catarinense seguia de Florianópolis (SC) com destino à Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná. A Banda B tenta contato com a empresa.

Até a publicação desta reportagem, a PRF não havia informado o número exato de passageiros.

Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal e encaminhados para Ponta Grossa.