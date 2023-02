Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um pai ficou revoltado devido a suposta prática de bullying que sua filha recebeu e disparou com uma arma de fogo contra dois jovens, de 17 e 22 anos, que seriam os autores da intimidação nesta terça-feira (7), em Campo Mourão, no Oeste do Paraná.

Segundo a polícia, a vítima de 17 anos foi atingida por um disparo na canela, e o mais velho foi atingido na virilha. O Samu foi acionado e prestou atendimento às vítimas, que foram encaminhadas ao Pronto Socorro. O homem fugiu de moto após o incidente.

Uma mulher que estava na casa das vítimas foi atingida por uma bala perdida de raspão e recebeu atendimento médico no próprio local. A Polícia Militar (PM), fez buscas pela região, mas o suspeito não foi encontrado.