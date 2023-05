Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O homem suspeito de matar a própria filha, de quatro anos, foi preso nesta quinta-feira (25). Nadiro da Silva de Souza se entregou à polícia em Terra Rica, no Noroeste do Paraná. A criança primeiro tinha sido dada como desaparecida, mas pouco tempo depois foi encontrada morta. O pai era procurado há mais de 10 dias.

Conforme a Polícia Civil, Nadiro se apresentou com o advogado e deve depor ainda nesta quinta-feira. Ele é apontado como o responsável por matar a filha, Maria Cecília Silva de Souza, que sumiu no dia 12 de maio.

O corpo da menina foi encontrado um dia depois, no dia 13, dentro do Rio do Corvo, que é um afluente do Rio Paranapanema.

Segundo a Polícia Militar, Nadiro teria ameaçado a menina antes de os dois sumirem. Ao Portal da Cidade Paranavaí, o delegado Samuel Souto Ribeiro explicou que Nadiro pegou a filha com a mãe e deveria devolver a filha, o que não aconteceu.

“Começou a enviar áudios e fotos da filha amarrada, dizendo que iria matá-la”. disse o delegado Samuel Souto

Nadiro estava desaparecido e a polícia fazia buscas por ele desde então. A polícia investiga que a possibilidade do crime esteja ligada ao término do relacionamento dele com a mãe de Maria Cecília.