Após dois dias de buscas, a polícia encontrou uma mulher desaparecida na área rural de Guaíra, no oeste do Paraná. A mulher de 55 anos, que tem deficiência intelectual e visual, se perdeu no meio de um milharal na manhã de domingo (16). Ela foi localizada no final da tarde de segunda-feira (17) pelas equipes de busca e salvamento.

A mulher se perdeu após sair de casa para colher milho em uma plantação localizada nas proximidades. Com a demora dela para retornar, os familiares acionaram a polícia já na noite de domingo, quando começaram as buscas.

Sensores instalados em helicóptero auxiliaram na localização da desaparecida

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) da Polícia Militar do Paraná, a operação teve sucesso graças ao uso dos equipamentos de precisão instalados no helicóptero utilizado nas buscas. Isso porque a mulher foi localizada por meio por meio do sensor infravermelho do imageador térmico da aeronave. Esse sensor é capaz de detectar a presença de pessoas e animais pela temperatura do corpo.

Mulher de 55 anos perdeu após sair para colher milho (Foto: Reprodução/BPMOA)

O BPMOA localizou a mulher por volta das 17h da segunda-feira. Assim que detectou a presença dela em uma área de mata ao lado de um milharal, a tripulação do helicóptero informou a localização exata para a equipe do Corpo de Bombeiros que fazia a busca por terra. Em seguida, os bombeiros encontraram a mulher e prestaram os primeiros socorros. Apesar do longo tempo sem se alimentar, ela está em boas condições de saúde.

Assista ao vídeo do resgate da mulher desaparecida no milharal:

https://www.instagram.com/reel/C8XTAdTO4Fh/?igsh=MXB4djFodWEyOGxwMg==