Depois que a cena de uma cachorrinha interrompendo a ronda de uma equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, da Polícia Civil do Paraná (PCPR), para pedir ajuda para os cinco filhotes que foram abandonados viralizou na última semana, a história ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (26). A equipe policial resolveu adotar a cachorrinha, que ganhou o nome de Filó, após todos os filhotes serem adotados. Mãe e filhotes foram abandonados no bairro Tatuquara, em Curitiba, no último dia 13 de novembro.

Filó realmente chamou os policiais para sinalizar a “ocorrência” e acompanhou a viatura latindo até que o carro parasse e os policiais a acompanhassem até onde estava a caixa com os filhotes abandonados.

Em 12 anos como agente da Polícia Civil, Adriano Giese, que fazia parte da equipe na noite do resgate, conta que foi o chamado mais diferente que atendeu. “Em todos esses anos de profissão, foi a primeira vez que vi algo assim. Ela fez de tudo para chamar nossa atenção, não desistiu. Uma mãe que fez tudo pelos filhos. A gente não imaginava a repercussão que ia ter e só fica muito feliz com tudo isso”, celebra.

“Foi um dia de trabalho diferente. Quando a equipe atendeu ao ‘chamado’ da Filó, já levaram todos para a delegacia e os policiais tiraram fotos e começaram a compartilhar. Providenciamos antipulgas e vermífugos para todos e os filhotes foram logo adotados”, conta a delegada Anna Karyne Turbay Palodetto.

A delegada diz que se dependesse apenas da vontade da equipe, a delegacia teria adotado Filó e todos os filhotes. “Mas assim que começamos a compartilhar a história muitos interessados nos filhotes apareceram. A ideia então foi de adotar a Filó, pois sabíamos que há mais dificuldade em doar cachorros mais velhos”, diz.

Segundo ela, Filó já tem seu lugar na unidade da PCPR, onde os policiais atuam todos os dias. “Ela mesmo fará plantão 24 horas conosco”, brinca. Os cuidados com Filó serão divididos entre os 50 servidores da delegacia.

A cachorrinha que já ganhou uma ida ao petshop, também passará por um médico veterinário e, após ser liberada, será castrada. “Foi uma ocorrência inusitada, que poderia ter um final triste, mas que agora vai alegrar o dia a dia aqui da delegacia”, diz a delegada.

CRIME– O abandono de animais é crime previsto na Lei Federal nº 14.064/20 e prevê pena de até cinco anos de detenção, multa e proibição de guarda de outros animais. No Paraná, denúncias de maus-tratos podem ser realizadas pelo Disque-denúncia 181, via telefone ou site, ou telefone 197 da PCPR.