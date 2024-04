Durante a Operação Semana Santa 2024, 5,4 mil veículos foram autuados por excesso de velocidade nas rodovias federais do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), isso equivale a 56 veículos por hora. Na BR-277 em Curitiba, cuja velocidade máxima permitida é 110 km/h, foi flagrado um veículo a 193 km/h no sábado (30).

A operação se estendeu de quinta-feira (28) a domingo (31). Conforme a PRF, foram registrados 71 acidentes de trânsito, bem como 94 pessoas lesionadas e sete mortes por conta dos sinistros. Apesar disso, os números indicam uma leve baixa na comparação com o mesmo período do ano passado, que registrou 107 acidentes, dez mortes e 110 feridos.

Atitudes como excesso de velocidade, ultrapassagens de risco e falta de atenção à conduta são os principais responsáveis pelas ocorrências. Além do veículo a 193 km/h na BR-277, a PRF autuou uma moto a 170 km/h e um terceiro veículo a 133 km/h no mesmo trecho.