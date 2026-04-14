Na manhã de domingo (12), uma ocorrência de emergência mobilizou a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Laranjeiras do Sul, região central do Paraná. Um menino de apenas 3 anos, que viajava com os pais pela BR-277, sofreu engasgo ao ingerir uma bala durante o trajeto entre Guaraniaçu e Santa Maria do Oeste.

Desesperados, os pais buscaram ajuda na Unidade Operacional da PRF. Ao chegar ao local, a criança já apresentava quadro crítico: estava inconsciente, sem respiração e com sinais evidentes de obstrução das vias aéreas.

Um policial rodoviário federal iniciou imediatamente os procedimentos de primeiros socorros, aplicando a manobra de desengasgo adaptada para crianças. Após alguns ciclos, o objeto foi expelido e o menino voltou a respirar, recuperando a consciência.

Com a situação estabilizada, os agentes orientaram a família a procurar atendimento hospitalar para avaliação médica complementar.

Na segunda-feira (13), familiares informaram que o garoto passa bem. A rápida intervenção da PRF foi decisiva para salvar a vida da criança, destacando a importância da preparação dos agentes para lidar com situações de urgência nas rodovias.

Esse episódio reforça o papel da Polícia Rodoviária Federal não apenas na fiscalização do trânsito, mas também na proteção e preservação da vida.