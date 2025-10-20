Um homem de 55 anos morreu após apresentar um quadro de dor abdominal, um dia depois de ter ingerido bebida alcoólica, em Foz do Iguaçu, no Paraná. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o paciente deu entrada em uma UPA da cidade na terça-feira (14), relatando dores abdominais. Ele tinha doenças crônicas e outras comorbidades e evoluiu para óbito ainda na unidade, no dia seguinte.

Ainda segundo a pasta, foram coletadas amostras para exame laboratorial, cujo resultado foi positivo para metanol. Esta é a primeira morte por intoxicação por metanol confirmada no Paraná.

Outro caso de morte por ingestão de metanol está sendo investigado

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná e a Prefeitura de Foz do Iguaçu investigam mais uma morte que pode estar relacionada ao primeiro óbito confirmado por intoxicação. A vítima é um homem de 47 anos, encontrado sem vida em sua residência.

Até o momento, o Paraná registrou 22 notificações: cinco casos foram confirmados, um deles resultou em morte, 14 foram descartados e dois permanecem sob investigação, sendo um em Foz do Iguaçu e outro em Curitiba. Este último é de uma mulher de 49 anos, que está internada com quadro estável.

Outros dois pacientes de Curitiba seguem hospitalizados: uma mulher de 41 anos, em estado grave, porém estável, e um homem de 60 anos, também estável e com melhora no quadro clínico.

Um caso suspeito informado no último boletim, de um homem de 21 anos residente em Piraquara, foi descartado pela Secretaria. No fim de semana, outro caso suspeito em Curitiba também foi descartado.

Tratamento para a intoxicação

O Paraná recebeu, na sexta-feira (17), 424 ampolas de etanol farmacêutico adquiridas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O medicamento, utilizado como antídoto em casos de intoxicação por metanol, está armazenado no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e será distribuído nesta semana às quatro Macrorregionais de Saúde e a Curitiba. A remessa seguirá acompanhada de outras 180 ampolas enviadas pelo Ministério da Saúde (MS).

No último dia 10, a Sesa já havia descentralizado 84 doses de fomepizol, também recebidas do Ministério da Saúde, que foram encaminhadas para as mesmas regiões.

Até o momento, quatro pacientes no Paraná receberam o antídoto. A quantidade administrada é definida individualmente, conforme avaliação clínica e laboratorial de cada caso. Com a chegada do novo medicamento, os profissionais de saúde irão determinar qual dos antídotos será utilizado em cada paciente.

Atenção aos sintomas

É importante ficar atento aos sintomas de intoxicação por metanol. Os sinais costumam surgir entre 6h a 72h após a ingestão e podem ser confundidos com uma ressaca: dor abdominal, visão turva, confusão mental e náusea.

Sintomas iniciais: dor de cabeça, náuseas, vômitos, sonolência, falta de coordenação, tontura e confusão mental.

Sintomas graves: dor abdominal intensa, alterações visuais (visão embaçada, pontos escuros, sensibilidade à luz ou cegueira súbita), dificuldade para respirar, convulsões e coma.

Prevenção

A Sesa orienta alguns cuidados ao consumir bebidas alcoólicas:

Compre apenas de locais confiáveis e desconfie de preços muito baixos.

Verifique se o líquido está limpo e se o lacre da garrafa está intacto.

Rótulos tortos, borrados ou com erros podem indicar falsificação.

Confira se a embalagem tem o registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que garante a fiscalização da produção.

Em bebidas destiladas, veja se há o selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que indica que o produto passou pela inspeção oficial.

Estabelecimentos devem exigir nota fiscal dos fornecedores para garantir a origem das bebidas.

Em caso de suspeita de intoxicação, procure atendimento médico imediatamente.

Onde procurar ajuda?

A Sesa orienta que, em casos de sintomas, os pacientes devem procurar um serviço de saúde imediatamente. Todos os casos suspeitos de intoxicação por metanol devem ser reportados e discutidos com um dos quatro Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná, que orientarão sobre a conduta clínica e notificar imediatamente a Sesa por meio da Rede CIATox do Paraná.

CIATox Curitiba: 0800 041 0148

CIATox Londrina: (43) 3371-2244

CIATox Maringá: (44) 3011-9127