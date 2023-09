Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Paraná promove mutirões de emprego para pessoas com deficiência nesta quinta-feira (21). Ao todo, as Agências do Trabalhador e os postos avançados de atendimento em todo o Estado ofertam 1,4 mil vagas.

A iniciativa é organizada em alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, estabelecido como 21 de setembro. Toda a rede Sine estadual promoverá ações de empregabilidade para este público com postos de trabalho disponíveis em diversos setores da economia.

De janeiro a agosto deste ano, as Agências do Trabalhador no Paraná já intermediaram 1.178 novas vagas para pessoas com deficiência. Os interessados em participar do mutirão devem ir diretamente às Agências do Trabalhador e postos avançados levando os documentos pessoais.