Um novo lote de 232.250 doses do imunizante Covishield, produzido na parceria AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, chegou ao Paraná na noite desta segunda-feira (23). As vacinas integram uma remessa de 435.290 novas doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Além da Covishield, compõem o montante 107.640 vacinas da Pfizer e 95.400 da Coronavac enviadas ao Estado no domingo (22).