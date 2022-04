Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Ministério da Saúde confirmou o envio de mais 111.100 vacinas contra a Covid-19 na segunda-feira (4). Desse total, 94.300 são vacinas pediátricas da Pfizer/BioNTech. As demais 16.800 doses são da Janssen, que ainda aguardam divulgação do informe técnico do governo federal definindo o público-alvo.

A previsão é de desembarque no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 7h45, no voo LA-3288. Assim que chegarem, serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para conferência e armazenamento.

Essa é a primeira remessa de vacinas deste mês anunciada pelo governo federal. Em março, o Estado recebeu 556.870 doses, sendo 323.300 imunizantes para o público infantil e 233.570 para a população em geral.