A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou neste domingo (17) 543 novos casos de Covid-19 e mais 18 mortes causadas pela doença. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 1.529.205 casos confirmados e 39.594 óbitos pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de outubro (475), setembro (30), agosto (37) e maio (1) de 2021. Os óbitos divulgados nesta data são de outubro (14) e setembro (4) de 2021.

Óbitos

As 18 vítimas fatais que constam no boletim deste domingo são sete mulheres e 11 homens, com idades que variam de 45 a 94 anos. As mortes ocorreram entre 2 de setembro a 15 de outubro de 2021.

Os pacientes que morreram residiam em:

Londrina (3)

Curitiba (2)

União da Vitória (1)

Telêmaco Borba (1)

Quedas do Iguaçu (1)

Ponta Grossa (1)

Marialva (1)

Mandaguaçu (1)

Jataizinho (1)

Cornélio Procópio (1)

Corbélia (1)

Colombo (1)

Astorga (1)

Arapongas (1)

Agudos do Sul (1)

Hospitalizados

De acordo com a Sesa, 456 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. São 359 pacientes em leitos SUS (231 em UTI e 128 em leitos clínicos/enfermaria) e 97 em leitos da rede particular (56 em UTI e 41 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.067 pacientes internados, 591 em leitos UTI e 476 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos.

A taxa de ocupação das UTIs do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivas para Covid-19, destinadas para adultos, está em 41% no Paraná. Veja a ocupação por macrorregião de saúde:

Imagem: Reprodução/Sesa 17.10.2021

Fora do Paraná

O monitoramento registra 6.126 casos de residentes de fora do Estado, sendo que 216 pessoas foram a óbito.

