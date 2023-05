Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma frente fria fez os termômetros despencarem e o Paraná registrou as primeiras temperaturas abaixo de 0°C do ano na manhã desta quinta-feira (11). A cidade de General Carneiro, na região sul do estado, teve o amanhecer mais frio do ano com a mínima de -1,1°C, segundo o Simepar.

Com as baixas temperaturas, geadas também foram registradas no estado em: Guarapuava, Palmas, General Carneiro, União da Vitória e Pinhão. Confira as temperaturas mais baixas no Paraná nesta quinta: