O Paraná enfrenta mais um dia quente nesta segunda-feira (12), com temperaturas chegando perto dos 40ºC em várias cidades. Além disso, há risco de temporais isolados para algumas regiões paranaenses. Veja a previsão do tempo.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas ficam elevadas desde as primeiras horas da manhã. Em União da da Vitória, General Carneiro e Palmas, a mínima durante o amanhecer se aproximou dos 19ºC.

O período da tarde será bem quente, com máximas previstas de 39°C em municípios como Capanema. Na região noroeste, a máxima prevista é de 38ºC, conforme o Simepar.

O instituto prevê também uma tarde quente para Curitiba e região metropolitana. Os termômetros devem registrar 32ºC durante a tarde, com risco de chuvas rápidas e isoladas.