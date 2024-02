Janeiro chegou ao fim, mas o calor do verão, não. Nesta quinta-feira (1), as cidades mais quentes no Paraná registraram temperaturas acima dos 36ºC.

As duas cidades com maior temperatura do estado foram Capanema, no sudoeste, com 37ºC, e Loanda, no noroeste, com 36,3ºC. Loanda é conhecida por ser uma das cidades mais quentes do Paraná, chegando até a fazer mais calor do que o Rio de Janeiro.

Confira a lista completa de cidades mais quentes do Paraná nesta quinta-feira (1):