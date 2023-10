Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O nível do Rio Iguaçu ultrapassou os sete metros e pode chegar a oito metros e 39 centímetros neste final de semana até segunda-feira (16), em União da Vitória (PR), devido ao temporal que atingiu a região. O número de casas atingidas pelas enchentes é de 3.200 pode chegar a 5 mil, de acordo com a Secretaria de Planejamento do município.

A prefeitura do município divulgou um mapa das áreas que podem ser atingidas pelo rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cada 10 cm de aumento no nível do rio, mais casas são afetadas.

Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, André Fonseca, a população não pode esperar a água entrar dentro das casas, para realizar a mudança, “na medida que a água chega perto de casa, agilize a mudança. No total, 13 abrigos atendem os moradores desabrigados.