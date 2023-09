Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta amarelo para tempestades nesta segunda-feira (18), em todo Paraná. Segundo a previsão, há risco de pancadas de chuva rápidas e isoladas a partir das 12h até o fim da noite. O volume de chuva pode chegar a 50mm e as rajadas de vento entre 40 e 60 km/h.

Ainda segundo o alerta, há risco de queda de granizo no Paraná. O aviso do Inmet atinge todas as regiões do estado.

A meteorologista Lídia Mota, do Simepar, destacou que a chegada de uma nova frente fria no Rio Grande do Sul favorece a formação de tempestades isoladas. Segundo a previsão, a maior probabilidade para as chuvas é no final da tarde.

