O Clima Tempo indica que áreas no norte e Curitiba terão estabilidade. As rajadas de vento estão previstas para todas as áreas. Na terça-feira (22), o tempo continua firme, mas há chance de pancadas isoladas.

Na quarta-feira (23), a chuva avança com maior intensidade e, no fim de semana, a instabilidade persiste por causa da baixa pressão na região paraguaia, de acordo com a previsão.

Frente fria se aproxima

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo permanece quente em algumas áreas até a sexta-feira (25), quando uma frente fria atinge o estado e derruba as temperaturas.

Portanto, as temperaturas ficam amenas entre o final desta semana, com o início da próxima semana, segundo o Simepar.