O trabalhador de uma usina de cana-de-açúcar operava uma máquina no combate ao incêndio quando o vento virou de direção e o fogo cercou a vítima. O incêndio no canavial foi nessa quinta-feira, 22, em Paraíso do Norte, no noroeste do Paraná. homem, de 41 anos, foi resgatado por outros trabalhadores da usina e levado de helicóptero para o hospital, com queimaduras em 90% do corpo, diz o médico Maurício Lemos, coordenador do Samu Aéreo.

“A vítima precisou ser entubada e receber uma reanimação na cena e posteriormente deslocamos ao Hospital Universitário Regional de Maringá. Situação delicadíssima, muito grave da vítima” contou o médico Maurício Lemos

Dezenas de incêndios de grandes proporções em vegetação estão sendo registrados esta semana na região noroeste do estado.

A umidade do ar chegou a 10% em algumas cidades. O tempo seco e o calor criam as condições perfeitas para os incêndios ambientais, diz a cabo Paola Notoya, do Corpo de Bombeiros de Maringá.

“Nos últimos dias, em todo o estado, a gente vê uma tríade perfeita para os incêndios florestais acontecerem, que é a alta temperatura em união com a umidade baixa do ar e esses ventos que a gente tem que propagam muito rápido as chamas” explicou Paola

Nessa quinta-feira, os bombeiros do 5º Grupamento combateram 10 incêndios simultâneos.

Muitas pessoas preferiram sair de casa por causa da fumaça, mas oficialmente não há informação sobre retirada de moradores de regiões afetadas.

“Até o momento nós não tivemos nenhuma confirmação oficial pelos moradores que esses estavam saindo de suas casas com medo do fogo realmente passar para as casas. Porém a gente sabe que muitas pessoas procuram sair por conta da fumaça. Então, a fumaça causa um grande transtorno respiratório para as pessoas, para quem tem asma ou qualquer outro problema respiratório” relatou a cabo Paola

Os bombeiros alertam sobre os cuidados para evitar incêndios ambientais.

Nós do Corpo de Bombeiros sempre passamos cinco dicas de como tentar evitar esses incêndios florestais. O primeiro deles é nunca colocar fogo em lixo. O segundo, nunca colocar fogo para limpar o terreno […] O terceiro é sempre que você faz uma fogueira ou alguém vai fazer um fogo ali, uma queima controlada, que as pessoas acham que é, né? Sempre apagar e certificar de que foi bem apagado, tanto com água ou com terra […] O quarto é fazer a destinação correta do lixo […] E por último, caso você veja um incêndio ambiental, um incêndio florestal que esteja no seu início, óbvio, tentar apagar ali com balde ou com uma mangueira de jardim, mas óbvio, sempre sem se colocar em risco. Caso haja um risco real, ligue para o 193 e aguarde o corpo de bombeiros” alertou a cabo Paola.

Os incêndios ambientais nessa quinta-feira interferiram na operação do aeroporto regional. Por nota, a superintendência do aeroporto informou que um voo com destino a Congonhas atrasou e um outro voo vindo de Curitiba não conseguiu pousar e foi desviado para Londrina. A fumaça vinha de um incêndio às margens da PR-323, que também prejudicou a visibilidade dos motoristas da rodovia. A boa notícia é que a umidade relativa do ar nesta sexta-feira, 23, está mais alta e tem previsão de chuva.