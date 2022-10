Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma batida frontal entre uma caminhonete e uma moto matou dois adolescentes, na manhã deste domingo (23), em Mandaguari, na região de Maringá, no norte do Paraná. As duas vítimas, de acordo com o Plantão Maringá, ocupavam a moto e possuíam 16 e 17 anos.

Com a batida, os dois veículos ficaram destruídos. Os jovens morreram na hora e condutor da caminhonete não sofreu ferimentos.

Testemunhas que trafegavam pela PR-444 chamaram o socorro, mas os socorristas não puderam fazer nada para salvar a vida dos adolescentes. Leia a matéria completa no Plantão Maringá.