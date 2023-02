Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A hidrelétrica de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, voltou a abrir neste domingo (26) duas calhas do vertedouro ao mesmo tempo. Foi o segundo domingo consecutivo com vertimento em duas calhas – o primeiro ocorreu na semana passada, no dia 19, durante o feriado prolongado de Carnaval.

O aumento da liberação de água em hidrelétricas a montante (acima) do reservatório, com na usina de Rosana (SP), associado ao alto volume de chuvas registrado nas bacias incrementais de Itaipu nos últimos dias, motivaram a operação.

O vertimento nas duas calhas começou às 4h e a previsão é que siga até as 18h. A vazão máxima prevista para este domingo é de 11 milhões de litros de água por segundo (11 mil m3/s), equivalente a sete vezes a vazão média das Cataratas do Iguaçu.

Veja como está a liberação de água da Usina de Itaipu:

(Vídeo: Video Up/ Itaipu Binacional)

Fazia sete anos que a Itaipu não abria duas calhas do vertedouro ao mesmo tempo. A operação apenas na calha esquerda (a maior da usina), no entanto, começou antes, no dia 14 de janeiro, e deve continuar nos próximos dias.

O gerente do Departamento de Operação do Sistema de Itaipu, Rodrigo Pimenta, explica que o escoamento da água não utilizada na geração de energia é necessário para garantir a segurança da barragem. “Itaipu tem tentado segurar o máximo de água possível no reservatório, mas houve aumento da liberação de água em outras usinas a montante, além da previsão de mais chuvas”, disse.

Para acompanhar situação hidrológica do Rio do Paraná, a jusante (abaixo) da barragem, e prestar assistência a comunidades ribeirinhas eventualmente afetadas por inundações, a Itaipu acionou a Comissão Especial de Cheias. O grupo se reúne desde o dia 15 de fevereiro.

A Itaipu publica diariamente, em seu site, um boletim hidrológico com informações atualizadas sobre a situação do Rio Paraná. O documento está disponível no endereço: https://www.itaipu.gov.br/sites/default/files/HIDROLOGIAPY/BH.pdf.