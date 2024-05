A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou a expansão da oferta da vacinação contra a gripe para a população em geral, a partir desta quinta-feira (02). O imunizante será destinado a todas as pessoas com mais de seis meses de idade, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde.

O Paraná recebeu 3.172.000 doses do imunizante até o momento, segundo a Agência Estadual de Notícias (AEN). Além disso, 1.047.701 pessoas foram vacinadas no estado, que agora ocupa a quinta posição nacional de aplicações em números absolutos.

As vacinas contra a influenza são trivalentes, produzidas pelo Instituto Butantan. Os imunizantes são distribuídos para toda a rede pública de saúde e a composição varia de acordo com as cepas do vírus predominantes. Em 2024, as doses são para três tipos de cepas de vírus combinadas: A (H1N1); A (H3N2) e B (linhagem B/Victoria).

A vacinação contra a gripe está disponível em todos os municípios do Paraná. Os imunizantes são aplicados nas unidades de saúde e demais locais destinados à vacinação.