A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta quinta-feira (15), um novo vídeo que mostra o momento em que uma agente da corporação é atropelada na BR-116, em Campina Grande do Sul, no Paraná. As imagens foram flagradas pelas câmeras da concessionária que administra a via, a Arteris Régis Bittencourt (assista abaixo).

De acordo com a PRF, a policial rodoviária federal, instrutora de atendimento pré-hospitalar, estava em deslocamento administrativo em um carro descaracterizado, indo de Santa Catarina para o Rio de Janeiro, quando parou para dar atendimento a um primeiro acidente. No local, um veículo de vigilância privada tinha saído da pista.

Durante o socorro, um motorista de outro carro perdeu o controle e invadiu o canteiro central, atingindo a PRF e os dois vigilantes que já tinham se acidentado. A policial teve ferimentos moderados, um dos vigilantes ficou em estado grave e outro teve ferimentos leves. Todos foram socorridos e levados ao Hospital Cajuru, em Curitiba.