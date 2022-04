Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O ex-deputado Carlos Simões, 64 anos, morreu no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, na noite desta quarta-feira (13). Ele foi vítima de um acidente de trânsito na BR-116, exatamente na divisa entre Fazenda Rio Grande e Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. Ele chegou a ser reanimado e levado com vida ao hospital, mas não resistiu e morreu em seguida.

Conforme apuração do repórter cinematográfico Diogo Cordeiro, da RICtv, apesar da BR-116 já ter sido duplicada naquela região, aquele trecho específico está com a pista sentido sul fechada, o que faz o trânsito fluir em pista simples, no sentido Mandirituba.

Simões dirigia uma caminhonete e foi entrar num posto de combustíveis. Porém bateu de frente com um caminhão, que seguia na pista contrária. O impacto da batida foi tão forte que o caminhão tombou. Uma ambulância com seis pessoas, que seguia sentido Santa Catarina, também acabou atingida.

Além de Simões, outras cinco pessoas ficaram feridas, porém sem gravidade. O ex-deputado chegou a ser reanimado pelos socorristas do Siate e levado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, porém morreu assim que deu entrada no pronto socorro. Ele era dono de uma fazenda em Campo do Tenente, para onde estaria indo quando se acidentou.

O Hospital do Trabalhador confirmou em nota o óbito do ex-deputado:

“Informamos que deu entrada no Pronto Socorro do Hospital do Trabalhador as 20:11 horas de 13/04/2022 vítima de acidente automobilístico grave trazido pelo Siate o ex deputado Carlos Xavier Simões. O mesmo deu entrada em parada cardio respiratoria e não respondeu as manobras de reanimação vindo a óbito.”