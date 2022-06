Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Depois de um fim de semana em que a chuva deu trégua no Paraná, o tempo ficará instável novamente no estado a partir de segunda-feira (6). De acordo com o Simepar, haverá risco de temporais em alguns setores e queda ainda mais acentuada de temperaturas.

O meteorologista Lizandro Jacóbsen explica que o avanço de uma nova frente fria favorece o desenvolvimento da umidade, derrubando as temperaturas e proporcionando a ocorrência de chuvas.

“Na semana que vem, temos essa situação de chuva avançando novamente entre o estado do Paraná entre terça e quarta-feira. Há a tendência da frente fria atuar durante toda terça-feira nas regiões paranaenses provocando pancadas de chuvas e um pequeno risco de temporais. Posteriormente teremos o avanço da frente fria em direção ao Sudeste do país e na sequência novamente um forte resfriamento previsto para região sul”, cita.

O especialista do Simepar alerta que as temperaturas devem cair ainda mais no próximo fim de semana. No entanto, reforça que as condições do tempo podem mudar até lá.