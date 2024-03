Um veículo VW/Parati, com placas de Siqueira Campos-PR, pegou fogo na tarde de segunda-feira (11) na PR-160, Km 62 + 100 metros, próximo ao município de Cornélio Procópio.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada por volta das 14h45. Ao chegar no local, o veículo já estava completamente incendiado às margens da rodovia.

O condutor do veículo não foi identificado, pois não permaneceu no local do acidente. Segundo informações da Santa Casa de Cornélio Procópio, ninguém deu entrada no hospital com ferimentos relacionados a ocorrência.

A PRE não encontrou vestígios (marcas de frenagem, detritos etc) que possibilitassem deduzir a dinâmica do ocorrido. A pista da rodovia é simples, reta e possui velocidade máxima permitida de 110 km/h. O tempo no momento do acidente era bom.

O veículo foi recolhido após a perícia e a Polícia Civil investiga o caso.