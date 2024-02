Dia 5 de maio, Jacarezinho receberá a 5ª edição do Passeio Motociclístico em comemoração ao 71º aniversário do 2º Batalhão de Polícia Militar e ao 8º aniversário do Motoclube Guardiões do Asfalto.

No ano anterior, o evento reuniu cerca de 300 motos, além de triciclistas e simpatizantes, com participantes vindos de diversos lugares do Paraná e do Brasil. O evento conta com amplo apoio da Polícia Militar, bem como um grande aparato de segurança e conforto para os participantes.

O ponto de partida será no 2º Batalhão de Polícia Militar, às margens da BR-153, no Km 16, com destino à prainha da Cachoeira, em Ribeirão Claro. O trajeto oferece paisagens deslumbrantes, e em Ribeirão Claro os participantes poderão desfrutar de restaurante, música ao vivo com a banda Carina Longband e também participar do sorteio de vários brindes.

Segundo o presidente do Motoclube Guardiões do Asfalto, Charles Rogel, o evento deste ano promete superar as expectativas e quebrar o recorde de participantes. Ele ressalta que o evento caminha para se tornar, talvez, o maior do Norte do Paraná e um dos maiores do estado. Charles enfatiza que o grande propósito do evento é celebrar o aniversário do 2º BPM e do motoclube, mas principalmente promover a união entre os motociclistas, com troca de experiências, mútua ajuda e, acima de tudo, boa conversa.

“Vamos nos esforçar para tornar este evento ainda melhor e mais bonito do que o do ano anterior, sempre buscando a satisfação dos nossos irmãos motociclistas. Venha participar, traga seus amigos e seu motoclube, pois nossa satisfação será o seu bem-estar”, convida Charles.