Uma das várias atrações realizadas no fim de semana referentes ás comemorações dos 122 anos de emancipação política de Jacarezinho foi um passeio ciclístico com cerca de 170 participantes.

Além dos ciclistas de Jacarezinho, onde o esporte é amplamente praticado, também marcaram presenças participantes de vários outros municípios da região, incluindo do Estado de São Paulo.

A partida foi da Praça Rui Barbosa e o trajeto teve vias rurais de Jacarezinho, com retorno ao local de partida. Os ciclistas tiveram equipe de apoio e alimentação.

A inscrição no evento era através da doação de alimentos não perecíveis, repassados pela secretaria municipal de Assistência Social a famílias carentes do município.