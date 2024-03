A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu em flagrante quatro homens por tentativa de furto, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A ação aconteceu nesta quinta-feira (14), em Carlópolis, na região Norte do Estado.

As diligências foram iniciadas após as equipes policiais receberem uma denúncia anônima sobre um furto em cofre de um estabelecimento comercial.

“Durante a abordagem, identificamos quatro homens, sendo um do Paraná e três do Estado de São Paulo. O veículo estava com placas adulteradas e localizamos no interior do carro ferramentas para a prática de furto, como pé de cabra, alicate, chave de fendas e luvas”, explica o delegado da PCPR Pedro Cáprio.

A PCPR apurou que os indivíduos eram investigados pela prática de outros dois furtos de cofres ocorridos no município. Eles foram autuados por tentativa de furto, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

As investigações continuam a fim de esclarecer por completo os fatos.

DENÚNCIAS- A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra furtos e roubos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.