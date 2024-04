A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (4) para cumprir mais de 15 ordens judiciais contra um grupo ligado ao desvio de cargas de ração. Estima-se que o prejuízo seja superior a R$ 1,1 milhão.

A ação acontece simultaneamente em Jaguapitã e Rolândia, no Norte do Estado. São 15 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e medidas cautelares.

De acordo com as investigações, os suspeitos mudavam as rotas dos caminhões que transportavam o produto, provavelmente para utilização em granjas, e desviavam parte da carga. Dentre os crimes apurados estão organização criminosa, furto qualificado, receptação, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.