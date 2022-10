Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) lançou a 2ª edição do Manual Prático de Procedimentos de Polícia Judiciária. O documento tem o objetivo de auxiliar na prática diária do exercício profissional dos policiais civis, a fim de tornar o atendimento ainda mais padronizado e humanizado nas Delegacias de Polícia da PCPR.

Nesta 2ª edição foram adicionados novos procedimentos operacionais padrão, como para casos de pessoas desaparecidas, criança e/ou adolescente vítima de crimes, atendimento à pessoa idosa e apreensão de bens.

As mudanças, além de trazerem melhorias no trabalho dos policiais, visam alcançar resultados ainda mais satisfatórios durante as investigações criminais e nas práticas cartorárias.

O delegado da PCPR Italo Biancardi reforça que o manual busca a padronização de procedimentos para que a PCPR possa reafirmar cada vez mais a legalidade e a eficiência dos serviços policiais.

“Na base de todo esse manual encontra-se a preocupação com o acolhimento, o atendimento e o encaminhamento das pessoas que procuram as Delegacias de Polícia para uma ajuda, orientação e busca de resolução de problemas relacionados à violência em geral, ao mesmo tempo em que previne o desperdício de tempo e de recursos”, declara.