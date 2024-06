Na tarde desta terça-feira (18), a Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Cambará, deflagrou a ‘ Operação Incesto’ e deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de um homem de 54 anos, condenado a 31 anos de reclusão por estuprar a própria filha. O crime aconteceu em Cambará e resultou no nascimento de uma criança com deficiência.

O autor, que estava foragido há meses, foi localizado pelos Agentes de Polícia Judiciária Fernando Marins e Boaventura Gomes em um cafezal de difícil acesso na cidade de Timburi, no interior de São Paulo. A prisão foi resultado de um trabalho investigativo minucioso que contou com diversos serviços de inteligência.

Segundo a investigação, o homem violentou a filha quando ela tinha apenas 15 anos de idade.

Após a captura, o homem foi encaminhado ao Departamento Penitenciário de Cambará, onde permanecerá à disposição da justiça.