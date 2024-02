A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 36 anos, por receptação e porte ilegal de arma de fogo, na manhã desta sexta-feira (9), em Carlópolis, na região Norte do Estado. A ação visava o cumprimento de mandado de busca e apreensão relacionado a um roubo praticado pelo indivíduo no município.

Durante as diligências, os policiais civis apreenderam uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre .22 com numeração parcialmente suprimida, munições e aproximadamente R$ 4 mil.

A PCPR também apurou que a pistola calibre 9mm foi roubada em 2023, no município de Santo Antônio da Platina, na mesma região.

O homem foi autuado em flagrante por receptação e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.

CRIME – O roubo ocorreu na segunda-feira (5), em um posto de combustíveis. O suspeito subtraiu um malote de dinheiro do local.

O delegado da PCPR Pedro Cáprio explica que, no decorrer das investigações, foi identificada a participação de outra pessoa no crime, funcionária do local.

“Verificamos que essa pessoa teria passado informações privilegiadas e facilitado a prática do crime. Ela será indiciada como coautora do roubo”, afirma Cáprio.

DENUNCIAS- A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra furtos e roubos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.