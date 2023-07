Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O parachoque de um carro foi encontrado nesta terça-feira (25) às margens do Rio Iguaçu, em União da Vitória, no sul do Paraná. De acordo com o Canal 4 TV, a placa é do veículo da família que está desaparecida no município.

Os irmãos Jhony e Joseane Mattoso e cunhado dele Gilberto de Paula Cordeiro, desapareceram no último domingo (23). A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros trabalham no Rio Iguaçu para tentar localizar o restante do carro.

A família registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil para tentar encontrar os três. Ainda de acordo com o Canal 4, testemunhas disseram que há marcas de freadas próximo ao local onde o parachoque foi encontrado.