Um pedestre morreu após ser atropelado na noite de ontem (6), na PR-435, no trecho entre Congonhinhas e Ibaiti, região do norte pioneiro do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h40 na altura do km 45 da rodovia e envolveu um furgão Fiat/Fiorino, com placas de Curitiba-PR.

A vítima estava sem documentos. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico-Legal, onde aguarda a identificação.