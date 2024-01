A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta terça-feira (23) o balanço de sinistros de trânsito nas rodovias federais no Paraná em 2023. Os números extraídos dos sinistros registrados pela PRF mostram que 223 pessoas que morreram em sinistros de trânsito eram pedestres ou ocupavam motocicletas, motonetas ou bicicletas. O número equivale a 40% do total de mortos nas rodovias do estado no ano.

As colisões frontais mataram 151 pessoas no estado (27% do total de mortes), mesmo sendo o tipo de apenas 6% dos sinistros. Este tipo de colisão é causado predominantemente por dois fatores: ultrapassagens proibidas ou malsucedidas e excesso de velocidade.

Para combater este tipo de colisão, a PRF tem reforçado a fiscalização de todos os tipos de ultrapassagens indevidas – proibidas ou forçadas – e aumentado a fiscalização de velocidade com o uso de radares portáteis. A instituição realizou em 2023 mais de 20 mil autuações por infrações de ultrapassagem, 13,4% a mais do que em 2022. Quanto à velocidade, aumentou em 96% a quantidade de horas de operações com radares, chegando a 5.398 horas de fiscalização, com 189 mil flagrantes de excesso de velocidade.

Homens jovens foram as maiores vítimas de sinistros de trânsito no Paraná em 2023: 80% dos mortos eram do sexo masculino e a faixa etária que mais morreu foi a entre 20 e 30 anos (20,7% dos óbitos). A faixa etária é seguida de perto pela de 40 aos 50 anos (20%).

PRF também registrou um aumento de 15% de óbitos em sinistros envolvendo caminhões – 252 mortos em 2022 e 291 em 2023. O aumento de mortes acompanha o aumento de outros números de sinistralidade em caminhões, incluindo a quantidade de acidentes classificados como graves. A PRF também observou um aumento nos números de óbitos em sinistros que envolveram caminhões com problemas mecânicos: 25% mais óbitos em acidentes com esse registro.

A PRF no Paraná ainda buscou discutir e sensibilizar outras entidades para o problema, recebendo em sua superintendência um seminário de prevenção a sinistros com caminhões.

As rodovias federais do estado, a BR-277, que conta com aproximadamente 720 quilômetros de extensão no Paraná, detém a maior quantidade de sinistros – 1915 registros – e de mortos – 179 registros. A principal justificativa para ocupar esta posição deve-se à extensão e ao grande fluxo. O segundo lugar, fica com a BR-376, com 627 sinistros, e o terceiro com a BR-116, com 219 sinistros.

A PRF reforça a importância da conscientização de todos os usuários das rodovias para a prevenção de sinistros de trânsito. Comportamentos simples como respeitar a velocidade, não ultrapassar em local proibido e utilizar o cinto de segurança podem salvar vidas.