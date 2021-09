Escutar esta notícia Escutar esta notícia

PEREGRINOS 2021 – Jacarezinho PR

Foi realizada no último dia 25 de setembro a 3ª Peregrinação ao Santuário São Miguel Arcanjo em Bandeirantes.

Com início às 17 horas, saindo da Paróquia São Pedro Apóstolo em Jacarezinho, os 175 peregrinos percorreram cerca de 60 quilômetros entre Jacarezinho e o Santuário, em cerca de 15 horas de caminhada.

Ato de sacrifício e muita fé levaram as pessoas a ultrapassar seus limites físicos para tentar atingir este objetivo tão difícil.

“Costumamos dizer que, concluir o percurso é um mero detalhe, pois as demonstrações de fé e devoção que vemos pelo caminho são o maior resultado que um cristão pode atingir”, comenta Alberto Bonardi Junior, um dos organizadores da caminhada.

Todos uniformizados, são acompanhados por uma equipe de apoio com experiência de alguns anos de caminhada, que procuram oferecer aos peregrinos uma experiência mais tranquila possível para que consigam atingir seus objetivos.

Sem deixar de reconhecer que falhas e erros acontecem, eles procuram ano após ano melhorar com os erros, para que não voltem a cometê-los, comenta Bonardi, que este ano foi no apoio. “Nosso principal intuito é minimizar ao máximo o risco que o ambiente da beira de rodovia oferece, trazendo ao peregrino demasiado conforto, oferecendo água, frutas, lanche, transporte, atendimento para quem venha a se machucar”, complementa o membro da organização.

Queremos que a peregrinação, que teve sua terceira edição em 2021, se torne uma tradição cristã da cidade, e procuramos melhorar a cada ano.

Para 2022 eles esperam entre 200 e 300 peregrinos, e aprimorar todo o suporte prestado aos participantes, apoio que conta com a participação voluntária de empresários, servidores públicos, e particulares, que acompanham o grupo.

Após o fechamento do balanço financeiro do evento, todo o lucro obtido com patrocínios, doações e inscrições, serão revertidos em doação de alimentos e itens de necessidade para instituições beneficentes de Jacarezinho.

“Agradecemos a participação de todos, ficamos felizes com a conclusão de cada propósito de fé. Agradecemos também todo o patrocínio dado a este evento por diversas empresas do município, que sem dúvida ajudaram a viabilizar seu acontecimento.

Agradecemos ao Prefeito Municipal, Marcelo Palhares, ao Secretário de Saúde do Município, João Lucas Venturine, ao servidor da Secretária de Saúde Tiago Revnei, que viabilizaram a ambulância e todo o aparato para curativos e apoio aos peregrinos.

Agradecer a todo o pessoal do apoio aos peregrinos, que apesar do cansaço e exaustão, procuraram acertar ao máximo. Agradecer ao Padre Elmes, pároco da Paróquia São Pedro Apóstolo que todos os anos abre as portas da paróquia para que possamos organizar a saída da caminhada.

E não podemos deixar de, primeiramente, pedir desculpas por eventuais falhas, e agradecer àqueles que apontaram onde precisamos melhorar, para, cada vez mais, transformar essa experiência a mais segura e agradável possível a todos”, finaliza Alberto.