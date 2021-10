Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um platinense de 21 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (19), na Rodovia Castelo Branco em São Paulo, transportando quase meia tonelada de maconha.

O rapaz, com diversas passagens pela polícia quando menor por furtos e envolvimento com o tráfico de drogas, foi abordado por policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) por volta das 5h50 no km 208 da rodovia. Ele estava sozinho no veículo, que transportava vários fardos e tabletes avulsos do entorpecente. Um rádio comunicador também foi encontrado no carro pelos policiais.

De acordo com o comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar, Capitão Marciano Corsini, o traficante mora no bairro Álvaro de Abreu em Santo Antônio da Platina e vinha sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência da PM.

A droga totalizou em 488,660 kg. O traficante informou que o entorpecente seria entregue em Sorocaba/SP.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Itatinga/SP para elaboração do registro e apreensão de toda a droga, veículo e demais objetos.