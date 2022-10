Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente envolvendo uma Scooter e um Ford/Ka no início da tarde desta terça-feira (25), na BR-153, próximo a Ibaiti/PR, tirou a vida do engenheiro agrônomo e empresário platinense, Carlos Alberto Lemes Vicente, 52 anos, o Betão, como era popularmente conhecido.

De acordo com a Polícia Civil, Betão conduzia uma Scooter Suzuki Burgman 650 cilindradas e, após ultrapassar um caminhão, colidiu frontalmente com um Ka. O Samu foi acionado, mas constatou a morte do engenheiro agrônomo no local do acidente. O condutor do carro, 65 anos, de Sertaneja/PR, não se feriu.

A colisão aconteceu próximo ao patrimônio do Café, distante cerca de cinco quilômetros de Ibaiti. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil investigam as circunstâncias do acidente.

A notícia da morte de Betão causou grande comoção em Santo Antônio da Platina, onde tem residência e negócios, familiares e amigos. Atualmente ele morava em Ponta Grossa com a mulher Daniele Mialski Vilas Boas (cartorária) e os filhos Henrique e Gabriel.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Carlos Alberto Lemes Vicente.