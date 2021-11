Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Policiais militares da Rotam, Rádio Patrulha e Canil do 2º Batalhão apreenderam um arsenal de armas de fogo e munições na noite de quarta-feira (3), em Quatiguá/PR.

De acordo com a PM, as equipes da Rotam e Rádio Patrulha realizavam patrulhamento no bairro Nair Bueno, quando uma denúncia anônima via 190 informou que haviam pessoas usando entorpecente no bairro e que o grupo teria realizado vários disparos de arma de fogo no local.

Os policiais realizaram a abordagem dos suspeitos e durante a revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, no entanto, em ato contínuo na tabacaria de um dos suspeitos foram encontradas várias armas e munições, colete balístico, rádio comunicador, dinheiro, uma motocicleta furtada, entre outros objetos.

No local os policiais encontram um revólver calibre 38; uma pistola 380, Glock; uma pistola 380, Taurus; uma espingarda calibre 12, CBC; duas espingarda calibre 12, Boito; 131 munições calibre 12; 50 munições calibre 9mm; 50 munições calibre 38; 108 munições 380; nove munições 357; 31 estojos de munição 380 deflagrados; três rádios comunicadores, Motorola; uma motocicleta furtada; um simulacro de pistola; R$ 5.826,00; três carregadores de pistola; um colete balístico; duas placas de veículos.

Um homem de 30 anos, dono da tabacaria, foi preso por crime de posse irregular de arma de fogo e munições.