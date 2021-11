Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No início da noite de ontem (8), a Polícia Militar apreendeu na PR-439, no perímetro urbano de Santo Antônio da Platina/PR, um caminhão (VW/24.250) carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Equipes de Rádio Patrulha e do Serviço de Inteligência da 4ª Companhia realizavam patrulhamento de rotina no Parque Jandira, quando abordaram o veículo suspeito e constataram que no baú do caminhão haviam caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O veículo estava com placas adulteradas e com as numerações do motor e chassis suprimidas.

O motorista, identificado como Rafael de Souza dos Santos, 30 anos, o caminhão e carga apreendida foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina.