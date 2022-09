Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Operação Saturação realizada pela Rocam e Rádio Patrulha na cidade de Cambará, no sábado (17), resultou na apreensão de uma motocicleta e oito notificações por infrações em desacordo com as normas do Contran. A ação policial aconteceu na avenida Brasil.

Em Santo Antônio da Platina, também no sábado, equipe Rocam em patrulhamento na rua Marechal Deodoro abordou o condutor de uma Honda CB 600 Hornet que estava com escamento irregular, sendo a motocicleta foi apreendida. Uma Honda CBX 250 Twister, também com o escapamento irregular, foi multada e liberada após regularização do assessório. Uma Honda Biz, cujo condutor não era habilitado, também foi notificada e apreendida.