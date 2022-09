Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O final de semana na área policial foi surpreendente em Santo Antônio da Platina, Norte Pioneiro do Paraná. Em duas operações integrantes da 4ª Cia da Policia Militar realizaram a apreensão DE 571 quilos de maconha, sendo 189 quilos de maconha na manhã de sábado (24), e outros 382 quilos numa chácara nas proximidades do Posto Chapadão, na BR-153.

Os agentes da PM, após diligencias para chegar a origem das drogas, e após levantar informações, as equipes localizaram uma chácara próximo ao Posto Chapadão (BR-153), e, após buscas, foram localizados grande quantidade de maconha, uma espingarda e muniçoes, onde foi dado voz de prisão a um homem que guardava os ilícitos.

A segunda ocorrência aconteceu por volta das 23 horas, na BR-153, no bairro Ribeirão Bonito, proximidades do Posto Chapadão. Numa chácara, os policiais militares surpreenderam um homem de 31 anos, que foi preso em flagrante. No local foram encontrados 382 quilos de maconha, uma espingarda calibre 22 e 111 munições do mesmo calibre.

Apreensão em carro

Na manhã do mesmo sábado 25, a Polícia Militar fez a apreensão de 189kg de maconha em um carro abandonado às margens da BR-153, em Santo Antônio da Platina. De acordo com informações divulgadas pela PM, a equipe foi acionada com a informação de que havia um carro com pneu furado sem nenhum ocupante abandonado próximo a ponte do Rio Ubá, entre Santo Antônio e Jacarezinho, com suspeita de que teria drogas.

A equipe foi até o local indicado pela chamada e localizou um HB20 branco, pertencente a uma locadora de veículos, parado no acostamento e sem ninguém por perto.

Dentro do carro os policiais localizaram uma grande quantidade de tabletes de maconha, que após pesada totalizou 189kg de droga.

O carro e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.