A Polícia Militar do Paraná lançou, nesta quarta-feira (5), a Operação Sinergia II, com o objetivo de intensificar o policiamento ostensivo em todo o Estado do Paraná, com ações preventivas e repressivas. A operação será realizada até o dia 04 de novembro de 2022.

A operação conta com patrulhamento (terrestre, aéreo e aquático), bloqueios de trânsito, bloqueios táticos, saturação de área, abordagens policiais, fiscalizações de veículos e pessoas que circulam nas principais rodovias, estradas rurais, vias urbanas, áreas com grande circulação de pessoas e eixos comerciais, fortalecendo a ação de presença real da Polícia Militar do Paraná, desestimulando e prevenindo ações criminosas de qualquer natureza, em defesa da população.

Os trabalhos dos policiais militares serão reforçados nas principais vias (rodovias, vias urbanas e rurais) existentes nas regiões, e áreas de maior circulação de público nas cidades, além de outros pontos estratégicos, levantados pelas unidades policiais, por meio dos sistemas de dados estatísticos e análise criminal, considerando as peculiaridades de cada região.

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, disse que a operação é mais uma das diversas ações da Polícia Militar do Paraná para combater o crime organizado, o tráfico de drogas e garantir a segurança da população paranaense. “O nosso objetivo não é somente atender as ocorrências, mas sim, prevenir que elas aconteçam de qualquer forma. A polícia estando na rua, realizando abordagens, já é uma forma de prevenção aos crimes em todas as cidades”.

Para o comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Marcos Ginotti Pires, a operação mostra mais uma vez o empenho dos policiais em garantirem a segurança de todos. “Serão desencadeadas ações ostensivas, saturações de áreas, além de abordagens e blitzes. A Polícia Militar sempre se fará presente para garantir o ir e vir das pessoas”.

Nesta etapa da operação, as ações serão intensificadas nas cidades de Ponta Grossa, Jacarezinho, Pato Branco, Londrina, Cascavel, Cruzeiro do Oeste, Paranavaí, Paranaguá, Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Foz do Iguaçu, Rolândia, Guarapuava, São José dos Pinhais, Cornélio Procópio, Toledo, Francisco Beltrão, Colombo, Umuarama Telêmaco Borba, União da Vitória, Lapa, Piraquara e Londrina, além dos municípios vizinhos.

A operação terá apoio também do Batalhão de Polícia Ambiental, Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, Batalhão de Polícia Rodoviária (canil), Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial, Batalhão de Polícia de Fronteira, além da Academia Policial Militar do Guatupê e Companhia de Comando e Serviço da Polícia Militar.