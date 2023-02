Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um foragido da justiça foi preso e 90 pinos de cocaína foram apreendidos durante ação da Polícia Militar em Jacarezinho na noite da última sexta-feira (10).

De acordo com a PM, a equipa fazia patrulhamento quando um homem que saía de uma casa, na Rua Roque Eugênio de Oliveira, tentou fugir dos policiais.

Feita a abordagem foram encontrados cinco pinos de cocaína, que ele admitiu ter comprado na casa em frente onde estava estacionado.

Os policiais então fizeram a abordagem na residência e localizaram mais 85 pinos de cocaína, além de descobrir que o primeiro abordado era foragido da justiça.

Os dois envolvidos foram presos e encaminhados junto com as drogas para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.

Legenda: PM apreendeu 90 pinos de cocaína