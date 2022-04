Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar do Paraná promove, entre os meses de abril e maio, uma formação voltada a policiais que já fazem ou passarão a fazer parte da Patrulha Rural, nos mais diversos municípios do Estado. O curso integra um projeto maior da corporação, chamado PMPR 90, que busca ampliar as ações para proporcionar mais segurança nas áreas fora de zonas urbanas.

A notícia é comemorada pelo presidente do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina, José Afonso Junior, entidade parceira e propulsora do programa no município, que teve início em 2020. Na tarde desta segunda-feira (18) ele recebeu o major Márcio Jaquetti do 2ºBPM de Jacarezinho, o capitão Marciano Corsini, comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio da Platina e o coronel reformado da PM, Airton Sérgio Diniz, que falaram sobre a qualificação de policiais da região para integrar a Patrulha Rural.

“Trata-se de uma iniciativa de suma importância do governo do Estado para ampliar a segurança aos produtores rurais de Santo Antônio da Platina e toda a região. Em 2020, junto com o Conselho Municipal de Segurança e outros colaboradores, iniciamos a parceria com o 2º Batalhão de Polícia Militar por mais segurança no campo e obtivemos bons resultados, que agora tendem a melhorar e muito com equipes exclusivas da Patrulha Rural”, disse Afonso Junior acrescentando. “Importante salientar a participação de todos os envolvidos nesta importante conquista para o Norte Pioneiro, entre elas o deputado federal Pedro Lupion; o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli; os nossos ex-comandantes do 2º BPM, Coronel Diniz e Coronel Morais; o major Robson Falk; o nosso comandante local da PM, capitão Corsini; o prefeito Zezão; o vereador Mineiro, em nome de todo o Legislativo platinense; o presidente do Conselho Municipal de Segurança (CONSEG), Alex Dias Massarelli; o Ministério Público, o Poder Judiciário, entre tantos colaboradores”, conclui.