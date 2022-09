O 2º Batalhão de Polícia Militar deflagrou nesta quinta-feira (01) a terceira fase da Operação Fecha Quartel lll, em vários municípios da região. O objetivo é a execução de ações operacionais, atividades preventivas, saturações, abordagens e bloqueios de trânsito, visando ações de presença real da Corporação e visibilidade pela população.

As ações foram realizadas pelas equipes da Polícia Militar nos municípios de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Wenceslau Braz, Joaquim Távora, Siqueira Campos, Salto do Itararé e Santana do Itararé.

Com o reforço do efetivo administrativo atuante nas Unidades da PMPR, os policiais estão nas ruas a fim de exercer o policiamento ostensivo com ações preventivas e repressivas por meio de bloqueios de trânsito, inclusive rodoviários, atividades de presença, bloqueios táticos, abordagens policiais, incursões em áreas de degradação social, fiscalização de veículos e pessoas que circulam nas principais vias públicas e áreas de maior circulação de pessoas (eixos comerciais, vias expressas, praças, rodovias estaduais, etc.), bem como demais medidas afetas ao reforço e otimização do policiamento ordinário.

O objetivo é propiciar à comunidade uma maior segurança, fortalecendo a ação da Polícia Militar do Paraná, desestimulando e prevenindo ações criminosas e outros delitos nas regiões abrangidas.