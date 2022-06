Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar, através da equipe Rocam, realizou operação de trânsito nos municípios de Guapirama, Quatiguá, Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina, durante este último final de semana.

No sábado (11) os policiais militares deflagraram a operação em Santo Antônio da Platina, quando uma moto Honda CB300R foi apreendida por ser conduzida por uma menor de 15 anos e uma Fiat Uno foi apreendido por pendências administrativas.

Já no domingo (12) as ações de trânsito aconteceram em Guapirama, Quatiguá e Joaquim Távora, com 16 veículos e nove motocicletas abordadas, sendo lavradas notificações diversas por infrações.