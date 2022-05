Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Policiais do Serviço de Inteligência (P2) da 4ª Companhia de Polícia Militar, após denúncia anônima, encontram na noite de ontem (21), em Santo Antônio da Platina/PR, um cadáver do sexo masculino, vítima de homicídio, ao lado de uma cova aberta em uma área de mata, prestes a ser enterrado.

O corpo de Leandro Rodrigues da Silva, conforme identificado pela Polícia Militar, estava no final da rua Frei Angélico, no bairro Jardim Santa Cruz. Um homem que estava no local para enterrar a vítima de homicídio, fugiu ao perceber a presença dos policiais.

A PM acionou a Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal para a perícia e recolhimento do cadáver.

O caso é investigado pela Polícia Civil.