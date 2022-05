Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar recuperou na tarde de segunda-feira, 23, uma caminhonete e celulares roubados na casa do ex-prefeito de Joaquim Távora e dono da empresa Frangos Pioneiro, Tarcísio Messias dos Santos.

Os policiais estavam em diligências acerca do roubo, onde três suspeitos armados renderam as vítimas na rua Dom Pedro II, na Vila Nova, e roubaram joias, celulares e uma caminhonete. A equipe iniciou buscas para localizar o veículo, e encontrou-o abandonado às margens da BR-153, no km 60, a 300 metros do trevo de Jundiaí do Sul/PR.

Pouco tempo depois, os policiais receberam informações de um funcionário de um posto de combustível de Joaquim Távora, dizendo que um andarilho havia deixado dois celulares no posto, encontrados próximos a uma capela na PR-218, para que fossem devolvidos aos donos.